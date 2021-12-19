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В Киеве эвакуировали всех людей с Центрального вокзала: что происходит

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
19 декабря, 14:46
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Помещение и прилегающие территории проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители
На месте работают правоохранители.
На месте работают правоохранители. / Фото: Коллаж: Сегодня

Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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В настоящее время все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Как ходят поезда

График поездов остался без изменений. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию вокзала переходы.

Что нам удалось узнать

В полиции Киева подтверждают, что поступило сообщение о взрывчатке заложеной в помещении Центрального железнодорожного вокзала Киева.

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"Около 14:00 поступило сообщение о возможном минировании Центрального вокзала Поступил звонок от мужчины о минировании. На место выехали кинологи и взрывотехники. Сейчас проверяют помещения вокзала, ищут подозрительный предмет. Пока у нас нет информации об эвакуации сотрудников и пассажиров вокзала", – рассказали нам в полиции Киева.

Что "светит" за ложное минирование

Наказание за сообщение о ложном минировании в Украине достаточно суровое – до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" трудно. Всего вручают достаточно мало подозрений виновникам.

Однако существуют реальные термины. Во Львове суд осудил неработающего гражданина, который "заминировал" детский сад №1 Львова, до 3 лет тюрьмы условно.

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