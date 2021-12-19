В Киеве эвакуировали всех людей с Центрального вокзала: что происходит

Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
В настоящее время все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Далее по теме
Как ходят поезда
График поездов остался без изменений. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию вокзала переходы.
Что нам удалось узнать
В полиции Киева подтверждают, что поступило сообщение о взрывчатке заложеной в помещении Центрального железнодорожного вокзала Киева.
"Около 14:00 поступило сообщение о возможном минировании Центрального вокзала Поступил звонок от мужчины о минировании. На место выехали кинологи и взрывотехники. Сейчас проверяют помещения вокзала, ищут подозрительный предмет. Пока у нас нет информации об эвакуации сотрудников и пассажиров вокзала", – рассказали нам в полиции Киева.
Что "светит" за ложное минирование
Наказание за сообщение о ложном минировании в Украине достаточно суровое – до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" трудно. Всего вручают достаточно мало подозрений виновникам.
Однако существуют реальные термины. Во Львове суд осудил неработающего гражданина, который "заминировал" детский сад №1 Львова, до 3 лет тюрьмы условно.
Раньше мы писали:
- Мужчине за пьяную шутку грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. В Днепропетровской области за ложное сообщение о заминировании здания полиция задержала нарушителя.
- В Днепре неизвестный отправил сообщение исполняющему обязанности директора школы №111, что учебное заведение заминировано. Из здания эвакуировали детей и сотрудников .