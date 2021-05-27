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Прорив води на Либідській зупинив громадський транспорт: схема об'їзду

27 травня, 15:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поки на місці НП працюють комунальні служби

У Києві тимчасово змінили рух громадського транспорту. Це сталося через аварію біля станції метро "Либідська".

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Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс" в Facebook.

Так, тролейбуси №1, 12,42,43,50,91 і автобуси №20,20К, 27,51,52 ходитимуть за іншим маршрутом, який можна побачити на схемах.

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"У зв'язку з аварією інженерних мереж на вулиці Антоновича", – пишуть в повідомленні.

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На місці працює відповідальна служба міста.

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Нагадаємо, що в Києві біля ТЦ Ocean Plaza на вулиці Антоновича, 176, прорвало трубу.

Така ситуація біля станції "Либідська" не вперше. Раніше ми писали, що 2020 року найбільший торговий центр столиці Ocean Plaza, який знаходиться в Голосіївському районі Києва, затопило гарячою водою.

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