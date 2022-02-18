У Києві змінять рух автобусів на два дні – графік та маршрути

Це станеться через заплановані продовольчі ярмарки

У столиці у громадському транспорті відбудуться зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

19 лютого буде змінено маршрути автобусів №33, 39, 49, 63, 81, 87, 95, 101. А 20 лютого буде змінено маршрут автобусів №31.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".



Заплановані продовольчі ярмарки на вул. Миколи Закревського, вул. Кубанської України, вул. Голосіївська, вул. Амвросія Бучми, вул. Йорданський та вул. Татарський.



З початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00) рух маршрутів буде організовано:

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автобус № 33 по трасі: вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Волкова до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Волкова – просп. Лісовий –вул. Мілютенка – вул. Кіото;

автобус № 39 в напрямку вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючим маршрутом;

автобус № 63 від станції метро "Червоний Хутір" до вул. Кубанської України;

автобус № 81 по трасі: вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Волкова до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Волкова – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото;

автобус № 49 від зал. пл. "Лівий Берег" до вул. Амвросія Бучми за діючою трасою руху, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за діючою трасою руху;

автобус № 87 в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. "Осокорки" до вул. Березняківської за діючою трасою руху, далі –Дніпровська набережна – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за діючою трасою руху;

автобус № 95 в напрямку масиву Микільська Слобідка – від зал. пл. "Лівий Берег" до вул. Юрія Шумського за діючою трасою руху, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за діючою трасою руху;

автобус № 101 від ст.м. "Почайна" до просп. Володимира Маяковського за діючою трасою, далі – вул. Теодора Драйзера – вул. Миколи Закревського, далі за діючою трасою;

тролейбус № 34 по трасі: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;

автобус № 31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за діючим маршрутом, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі за діючим маршрутом.

У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт

У разі запровадження в Україні тотального локдауну влада Києва планують ввести спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезень, у нас все готово", – заявив Поворозник.

Він додав, що метро у Києві працюватиме у попередньому режимі і закривати його у разі локдауну не планують.

Поворозник сподівається, що обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

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