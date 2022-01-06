У Києві змінять рух тролейбусів – маршрут

У Києві в ніч на 8 січня буде змінено маршрут тролейбусів №92Н. Це станеться через ремонт контактної мережі.
Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".
"Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по проспекту Правди – вул. І. Виговського", – йдеться у повідомленні.
З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:
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- "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського по діючій трасі далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.
О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.
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- У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
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