У Києві змінять рух тролейбусів – маршрут

Рух зміниться у Подільському районі через ремонтні роботи

Транспорт замінить маршрут із п'ятниці на суботу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 8 січня буде змінено маршрут тролейбусів №92Н. Це станеться через ремонт контактної мережі.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".



"Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по проспекту Правди – вул. І. Виговського", – йдеться у повідомленні.

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З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського по діючій трасі далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.



О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

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"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.

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