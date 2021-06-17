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У Києві масово мінують станції столичного метрополітену

17 червня 2021 13:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Про замінування станцій київського метрополітену повідомляють по черзі – дзвінки надходять в різний час і з різних номерів

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

Киянам з ранку довелося запасатися валідолом. По черзі в столиці мінували центральні станції метро – їх закривали на вхід і вихід для пасажирів.

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Спочатку вибухотехніки перевіряли станцію "Хрещатик", плюс пересадочний вузол. Потім "Золоті ворота" та пересадку на "Театральну". Пізніше стало відомо, що вибухотехніки перевіряють станцію "Палац спорту" та пересадочний вузол.

"Близько десятої ранку надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу Києва, а також центральних станцій метро столиці. У переліку від аноніма були вказані станції "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту" та "Університет". Вибухотехніки проводять перевірку всіх станцій по черзі. Поки вибухонебезпечних предметів не виявлено – перевірено дві станції зі списку. Роботи по перевірці тривають", – повідомили нам в поліції Києва.

За останніми даними, станція метро "Університет" досі не працює. Решта – вже перевірили і відкрили.

Відзначимо, що про замінування станцій київського метрополітену повідомляють по черзі – дзвінки надходять в різний час. Вибухотехніки практично переходять з однієї станції метро до іншої.

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Раніше ми повідомляли, що в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" медичні установи міста.

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Нагадаємо, в Києві невідомі повідомили про мінування одного з навчальних закладів – гімназії № 32 на вулиці Федорова. Згодом вибухівки в приміщенні не виявили.

Також копи знайшли "мінера" Верховної Ради.

Все, що відбувалося в країні і світі сьогодні, – дивіться в нашому випуску.

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