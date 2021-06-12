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У Києві обмежать рух транспорту по Північному мосту

12 червня 2021 16:01

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

"Київавтодор" буде виконувати поточний ремонт покриття шляхопроводу – рух відновлять о 23:00

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У неділю, 13 червня, в Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту.

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Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору".

"З 09:00 до 23:00 13 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту", – сказано в ньому.

У прес-службі повідомили, що на Північному мосту будуть виконають поточний ремонт покриття. Роботи виконуватимуть в напрямку проспекту Степана Бандери. У цей час рух на мосту буде частково обмежено.

Ремонтники вибрали неділю, щоб менше впливати на трафік.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві на шляхопроводі через залізницю на вулиці Льва Толстого частково обмежать рух транспорту. Так, рух буде обмежено з 23:00 24 квітня по 10 липня.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 червня, в Києві на вулиці Братиславській запустили смугу для руху громадського транспорту. Незабаром такі смуги з'являться ще на кількох вулицях Києва.

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