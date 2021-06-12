В Киеве ограничат движение транспорта по Северном мосту

Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 13 июня, в Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"С 09:00 до 23:00 13 июня на Северном мосту частично ограничат движение транспорта", – сказано в нем.

В пресс-службе сообщили, что на Северном мосту будут выполнят текущий ремонт покрытия. Работы будут выполнять в направлении проспекта Степана Бандеры. Во это время движение на мосту будет частично ограничено.

Ремонтники выбрали воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Киеве на путепроводе через железную дорогу на улице Льва Толстого частично ограничат движение транспорта. Так, движение будет ограничено с 23:00 24 апреля по 10 июля.

Напомним, что в пятницу, 11 июня, в Киеве на улице Братиславской запустили полосу для движения общественного транспорта.Вскоре такие полосы появятся еще на нескольких улицах Киева.