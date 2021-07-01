У Києві перекинулася фура з газоблоками: на місці пробка (фото)

Постраждалих з травмами госпіталізували медики – на місці працюють спецслужби

Місце НП. Фото: Патрульна поліція/Telegram

У Києві сьогодні відбулося ДТП на проспекті Перемоги – перекинулася фура, яка була завантажена газоблоками. Рух на місці аварії обмежений.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА в Telegram.

У напрямку станції метро "Святошин" від станції метро "Берестейська" рух частково відновлено двома смугами.

Фото: Патрульна поліція / Telegram

"Під час ДТП постраждалі були госпіталізовані з незначними травмами – двоє людей", – пишуть в повідомленні.

Фото: DTP. Kiev.ua

На місці працюють пожежні, рятувальники, зокрема "КАРС" і інші спецслужби міста.

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"Шляхопровід не пошкоджений. Зараз розбирають газоблоки і прибирають пошкоджений вантажний автомобіль", – додали в КМДА.

Раніше ми писали, в Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП, було багато постраждалих. Аварія сталася в районі Секе провінції Айдин вранці 27 червня. Водій – 52-річний місцевий житель. Автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль.

Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.

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