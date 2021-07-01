У Києві перекинулася фура з газоблоками: на місці пробка (фото)

Місце НП. Фото: Патрульна поліція/Telegram
У Києві сьогодні відбулося ДТП на проспекті Перемоги – перекинулася фура, яка була завантажена газоблоками. Рух на місці аварії обмежений.
Про це повідомляє прес-служба КМДА в Telegram.
У напрямку станції метро "Святошин" від станції метро "Берестейська" рух частково відновлено двома смугами.
"Під час ДТП постраждалі були госпіталізовані з незначними травмами – двоє людей", – пишуть в повідомленні.
На місці працюють пожежні, рятувальники, зокрема "КАРС" і інші спецслужби міста.
"Шляхопровід не пошкоджений. Зараз розбирають газоблоки і прибирають пошкоджений вантажний автомобіль", – додали в КМДА.
Раніше ми писали, в Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП, було багато постраждалих. Аварія сталася в районі Секе провінції Айдин вранці 27 червня. Водій – 52-річний місцевий житель. Автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль.
Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.
Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці