У Києві стався збій у роботі трамваїв: яка ситуація на дорогах зараз (карта)

Затримуються трамваї № 28 і 35/Колаж: "Сьогодні"

У Києві стався збій в роботі громадського транспорту. Нині в столиці затримується рух трамваїв.

Про це повідомляє "Київпастранс".

Зараз у Києві з технічних причин затримується рух трамваїв № 28, 35 по вул. Кибальчича. На місце направлено відповідальну службу підприємства "Київпастранс".

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За інформацією сайту infoportal.kiev.ua, нині в столиці заторів майже немає.

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У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну влада Києва планує ввести спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезень, у нас все готове", – заявив Поворозник.

Він додав, що метро в Києві працюватиме у попередньому режимі й закривати його у разі локдауну не планують.

Поворозник сподівається, що обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в столиці.

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