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Відео дня. У Києві водій автобуса курив прямо за кермом

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 вересня, 16:35
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Городяни в шоці від такої поведінки водія – курити в салоні громадського транспорту, на їхню думку, перебір
Водій столичного автобуса №69 курив у вікно
Водій столичного автобуса №69 курив у вікно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві городян обурив інцидент в громадському транспорті. Водій, який віз пасажирів, дозволив собі палити в салоні, відкривши кватирку.

Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

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"Там в КМДА великі начальники обіцяють температурний скринінг, кондиціонери та інші блага в громадському транспорті. Все б нічого, але мабуть вони зовсім забули про людський фактор", – пишуть в Мережі.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" кажуть, що поки не можуть визначити особу водія, який курить під час роботи на маршруті.

"Номер автобуса видно нечітко, щоб можна було якось реагувати. Якщо у нас з'являться більш детальна інформація – до водія будуть застосовані санкції", – розповіли нам в КП "Київпастранс".

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Пізніше нам повідомили, що водій-курець працює на автобусному маршруті №69. Його вже розшукали і звільнили.

Як перевірятимуть температуру в громадському транспорті Києва

Одне з найпопулярніших питань після оголошення вимог до київських перевізників – як буде контролюватися належна температура в громадському транспорті Києва.

"Чіткий граничний температурний режим – невід'ємна частина нового договору перевізників з містом. І КМДА повинен не просто оголосити "нові вимоги", а забезпечити їх жорсткий і законний контроль", – пише він.

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Профільне комунальне підприємство за останній місяць набуло надзвичайно точні термометри і отримало на них сертифікати калібрування від "Укрметртестстандарт".

Раніше ми писали, що:

  • Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд в комунальному громадському транспорті. Остаточно виходять з обігу талони на проїзд, які можна було придбати у кондукторів. Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер Цифровізіровать в електронні квитки.
  • Також повідомлялося, що проїзд у столичному транспорті подорожчає.
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