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У київському метро зупинили рух поїздів: на рейки впав пасажир (фото)

15 січня, 18:38

Олександр Марущак , Віталій Семченко

"Сьогодні" з'ясували подробиці події

/ Фото: Telegram

На Сирецько-Печерській лінії метро в Києві призупинили рух поїздів через те, що на колії впав пасажир.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Надзвичайна подія сталася на станції "Палац Спорту". Аби підняти чоловіка на перон, довелося знеструмити колії.

"З ним наразі працюють правоохоронці та медики. Останні оглядають його, чи є травми, а поліцейські уточнюють причину падіння", – розповіли в Київському метрополітені.

Там додають, що рух поїздів вже відновлено. Потяги не курсували по лінії 5-7 хвилин.

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Це викликало паніку серед громадян і наплив пасажирів на станціях. Але про НП оперативно повідомили на інших лініях метро.

Як повідомлялося раніше, поліція розслідує напад невідомих хуліганів на потяги Київського метрополітену, які закидали камінням вагони підземки. "Обстріл" тривав з 19:00 до 19:30 на ділянці між станціями "Дарниця" та "Чернігівська", пошкоджені вікна чотирьох поїздів метро.

Також ми писали, що в Києві нетверезий пасажир побив співробітницю метрополітену за те, що вона не впускала його в підземку на станції "Оболонь".

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