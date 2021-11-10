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На Київщині вводять перевірку COVID-сертифікатів у транспорті

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
10 листопада, 20:41
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Скористатися транспортом зможуть лише вакциновані або люди, які можуть підтвердити негативний COVID-статус
Скористатися транспортом сможуть лише ті, у кого є COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус/Колаж: "Сьогодні"
Скористатися транспортом сможуть лише ті, у кого є COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус/Колаж: "Сьогодні"

У Київській області посилюються обмеження на користування громадським транспортом. Це пов'язано з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

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Нові правила – які та коли почнуться діяти?

Нові правила набирають чинності з 13 листопада. Щоб скористатися громадським транспортом у Київській області, при собі потрібно мати один із наступних документів:

  • COVID-сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації;
  • негативний ПЛР-тест або експрес-тест, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;
  • довідку про одужання від коронавірусу. Водночас вона повинна бути підтверджена у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг з використанням застосунку "Дія".

Коли скасують обмеження – невідомо.

Ситуація з COVID-19 у Києві

У Києві заповненість COVID-ліжок у медзакладах на сьогодні становить 73%. Окремі лікарні столиці заповнені на 99-100%.

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"85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжка з киснем заповнені більш ніж на 70%. Нагадую, що сьогодні для прийому хворих підготовлено понад 6 тис. ліжок. З них близько 90% у комунальних медустановах забезпечені киснем. Є майже 500 апаратів ШВЛ", – розповів мер Києва Віталій Кличко.

У столиці України всього 272 тис. 768 підтверджених випадків коронавірусу, а за останню добу – 1740 випадків. Усього летальних випадків 6677 (за добу – 73). За час пандемії одужали 236 151 особа (за добу – 975). Зазначимо, що за тиждень у Києві захворіли 9209 осіб.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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