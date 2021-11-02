У бік Подолу не проїхати. У Києві через серйозну ДТП утворилася пробка (відео)

Величезна пробка утворилася на вулиці Новокостянтинівській. Тут зіткнулося два авто.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.
"На Новокостянтинівській не розминулися Land Rover та Audi. Рух у бік Подолу дуже утруднений", – пишуть у Мережі.
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За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
На місці велика пробка
Як свідчать дані онлайн сервісу Google maps, на місці зараз велика пробка. Рух утруднено такими вулицями:
- Новокостянтинівська,
- Степана Бандери,
- Семена Скляренка,
- Богатирська,
- Кирилівська.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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