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Відео дня. Під Києвом жінки виштовхали автобус зі снігової пастки

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 15:42
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Інцидент стався у Березанському районі на Київщині. В цей момент допомоги поряд не було
На Київщині жінки штовхали автобус. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині жінки штовхали автобус. Фото: колаж "Сьогодні"

На Київщині у кучугурах застряг рейсовий автобус. В результаті жінкам-пасажирам довелося штовхати транспорт.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Вартові Еспресо".

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Сильні жінки

У Березанському районі на Київщині у снігу застряг автобус. Оскільки допомоги не було, пасажири вийшли з транспорту та почали його штовхати.

На опублікованому відео можна побачити, що автобус штовхали майже одні жінки. Спільними зусиллями їм вдалося виштовхати транспорт зі снігової пастки.

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У Києві пасажирам довелося штовхати маршрутку, що зламалась

У Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати зламаний транспорт, щоб доїхати на роботу. Відео інциденту опублікували у Мережі.

НП сталася на вулиці Академіка Туполєва. У ролику видно, що маршрутка не змогла завестись.

Четверо чоловіків доклали фізичних зусиль, щоб транспорт зміг самостійно рухатись.

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