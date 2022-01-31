Видео дня. Под Киевом женщины вытолкали автобус из снежной ловушки

В Киевской области в сугробах застрял рейсовый автобус. В результате женщинам-пассажирам пришлось толкать транспорт.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Вартові Еспресо".
Сильные женщины
В Березанском районе Киевской области в снегу застрял автобус. Так как помощи не было, пассажиры вышли из транспорта и начали его толкать.
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На опубликованном видео можно увидеть, что автобус толкали почти все женщины. Совместными усилиями им удалось вытолкать транспорт из снежной ловушки.
В Киеве пассажирам пришлось толкать поломанную маршрутку
В Киеве пассажирам маршрутки пришлось толкать поломанный транспорт, чтобы доехать на работу. Видео инцидента опубликовали в Сети.
ЧП произошло на улице Академика Туполева. В ролике видно, что маршрутка не смогла завестись.
Четверо мужчин приложили физические усилия, чтобы транспорт смог продолжить движение самостоятельно.