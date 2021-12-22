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Влетів у ялинковий базар: у столиці сталася серйозна ДТП (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
22 грудня, 13:10
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НП сталася у Святошинському районі
У столиці сталася ДТП на Окружній дорозі
У столиці сталася ДТП на Окружній дорозі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Окружній дорозі 22 грудня сталася ДТП. Водій іномарки влетів у ялинковий базар.

Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

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Інцидент стався на перехресті вулиці Зодчих.

"Внаслідок ДТП водій Hyundai вилетів у місце, де продають новорічні ялинки", – пише в Мережі.

НП сталася у Святошинському районі
НП сталася у Святошинському районі / Фото: dtp.kiev.ua

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Чи є постраждалі – наразі невідомо.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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