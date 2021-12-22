Влетів у ялинковий базар: у столиці сталася серйозна ДТП (фото)

НП сталася у Святошинському районі

У столиці сталася ДТП на Окружній дорозі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Окружній дорозі 22 грудня сталася ДТП. Водій іномарки влетів у ялинковий базар.

Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

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Інцидент стався на перехресті вулиці Зодчих.

"Внаслідок ДТП водій Hyundai вилетів у місце, де продають новорічні ялинки", – пише в Мережі.

НП сталася у Святошинському районі / Фото: dtp.kiev.ua

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Чи є постраждалі – наразі невідомо.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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