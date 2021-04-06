Другий день локдауну в Києві – місто скували масштабні затори (карта)

Сьогодні, 6 квітня, в Києві зберігається напружена ситуація на дорогах. В'їзди до Києва зранку паралізовані заторами, багато аварій.
Так, рух з Лівого берега на Правий ускладнений на всіх мостах.
Важко заїхати до міста з боку Одеської траси.
Виїзди з Борщагівки і рух Окружною також в заторах.
Стоїть проспект Перемоги з боку Житомирської траси.
Також затори в Ірпені.
У центрі Києва найнапруженіша ситуація в районі площі Перемоги і на Набережно-Хрещатицькій.
Втім, ціни на таксі сьогодні не "злетіли". У додатках зазначається, що попит підвищений всього в 1,3 раза.
Яка ситуація на дорогах була першого дня локдауну, читайте в нашому спецонлайні.
Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві
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