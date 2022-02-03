Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Витяг паркувальний стовпчик і поїхав. У Києві "герой паркування" потрапив на відео

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 15:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інцидент стався на тротуарі біля магазину на вул. Грушевського, 9
Киян обурив вчинок нахабного водія
Киян обурив вчинок нахабного водія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві водій Mercedes потрапив на відео, коли порушив правила дорожнього руху. Він самостійно розхитав антипаркувальний стовпчик і проїхав пішохідним переходом.

Відео опублікував Великий Київ у Telegram.

Реклама

Інцидент стався на тротуарі біля магазину на вул. Грушевського, 9

"Розхитав і витягнув антипаркувальний стовпчик. А потім просто взяв і поїхав через пішохідний перехід", – пишуть у Мережі.

Три платні зони паркування в столиці

Кияни можуть паркуватися безплатно всюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркування та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:

Реклама
  • І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ній становить 35 грн/годину;
  • ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, території вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частину Голосієво, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острови" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування в ІІ зоні – 25 грн/годину;
  • ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн/година.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Поховали без голови: мати загиблого офіцера не вірить у самогубство сина (відео) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Скандал у Могилянці: студенти вимагають відставки Шкарлета (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко До Чорнобиля їдуть військові – що відомо Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

14 185

захворіло за тиждень в Києві

+44%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.39

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

32.14

Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.39

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

32.14

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти