Витяг паркувальний стовпчик і поїхав. У Києві "герой паркування" потрапив на відео

Інцидент стався на тротуарі біля магазину на вул. Грушевського, 9

Киян обурив вчинок нахабного водія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві водій Mercedes потрапив на відео, коли порушив правила дорожнього руху. Він самостійно розхитав антипаркувальний стовпчик і проїхав пішохідним переходом.

Відео опублікував Великий Київ у Telegram.

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Інцидент стався на тротуарі біля магазину на вул. Грушевського, 9

"Розхитав і витягнув антипаркувальний стовпчик. А потім просто взяв і поїхав через пішохідний перехід", – пишуть у Мережі.

Три платні зони паркування в столиці

Кияни можуть паркуватися безплатно всюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркування та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:

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І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ній становить 35 грн/годину;

ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, території вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частину Голосієво, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острови" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування в ІІ зоні – 25 грн/годину;

ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн/година.

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