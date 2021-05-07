Захищені від хакерів. Де в метро Києва запрацювали табло зворотного відліку часу, що на них показують (фото, відео)

Їх повноцінно встановили на дев'яти станціях Київського метрополітену, в основному на синій гілці

У київському метрополітені запрацювали табло, які показують зворотний відлік часу прибуття поїзда на станцію. Раніше табло працювали в тестовому режимі. Поки їх можна побачити не на всіх станціях столичної підземки.

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Ми дізнавалися, як і де працюють ці пристрої.

За словами розробників, табло підключали і запускали в роботу поетапно протягом місяця. Ще в березні пасажири спостерігали на станціях чорні екрани.

Крім часу прибуття поїзда табло показують і інший контент: історичні сюжети, соціальну рекламу, про коронавірус і як від нього вберегтися, комерційну рекламу

Де працюють табло?

Табло вже працюють в звичайному режимі на 9 станціях столичної підземки. В основному – це синя гілка метро:

"Святошин"

"Героїв Дніпра"

"Мінська"

"Оболонь"

"Почайна"

"Тараса Шевченка"

"Контрактова площа"

"Поштова площа"

"Харківська"

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Де вже встановили?

На решті станцій йдуть налагоджувальні і монтажні роботи. Наприклад, на станції метро "Позняки" табло зворотного відліку часу знаходяться ще в неробочому стані.

"Такими табло обладнані вже 18 станцій столичної підземки. Але вони ще не підключені до загальної системи. Конструкції є двох типів: підвісні, які кріпляться до стелі станції, а також ті, які встановлені на стовпах. Процес монтажу йде поступово, він дуже складний, оскільки пов'язаний з роботою станцій і часом, коли конструкції монтуються. Виникають труднощі навіть при свердлінні свердловин для кріплення табло, причиною може бути щільний бетон або дуже пухкий", – розповідає сайту "Сегодня" Олег Хаврук, керівник компанії, яка займається установкою і експлуатацією табло.

Потяги невидимки

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Кореспонденти "Сегодня", наприклад, помітили, що на станції метро "Мінська" табло інформує про прибуття тільки поїздів, які слідують в сторону центру міста. А склад, який рухається в бік кінцевої "Героїв Дніпра" та депо "Оболонь" не відображається на табло.

"У нас є питання по кінцевим станціям на лініях. Частина поїздів тут знімаються з лінії і їдуть в депо, а частина продовжують працювати. Зараз ми узгоджуємо графік руху всіх поїздів на кінцевих, щоб видавати пасажирам коректні дані. А поки їх немає, ми взагалі не показуємо на табло інформацію. Думаю, до кінця місяця ми вирішимо цю проблему", – пояснює Олег Хаврук.

Захист від хакерів

Пасажири кажуть, що їм подобаються ролики про спорт і автомобілі, які показують на табло, а також сюжети про тварин. Деякі скаржаться, що час прибуття поїзда "тримається" на табло не дуже довго.

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Люди також згадують міські туристичні термінали, які були встановлені по Києву. Їх часто зламували хакери і запускали непристойні відео, причому навіть порнографічного характеру.

"У нас таке неможливо. Сторонній контент не може потрапити на табло. Ми робимо все можливе щоб такого не сталося. Для цього вибудувана ціла система захисту, яка не дозволяє здійснити стороннє втручання в систему. Від хакерів ми надійно захищені" , – запевняє Олег Хаврук.

Б'ють вандали

В той же час, факти вандалізму з новими табло вже зафіксовані.

"Хтось намагається вдарити по дисплею – рукою або важким предметом. Кілька носіїв нам довелося вже замінити. По одному табло є ймовірність, що пошкодження було отримано при монтажі, а по іншим – вандалізм з боку пасажирів. На жаль, таке явище є, благо це не масове явище. Прикро тільки, що поліція практично не розслідує такі випадки вандалізму", – каже керівник компанії.

До речі, до кінця року табло зворотного відліку часу з'являться на всіх 52-х станціях київського метрополітену.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що в Києві на вхід і вихід закрили центральний вестибюль станції метро "Хрещатик" (вихід до вул. Хрещатик). Правоохоронці перевіряли прилеглу територію, в зв'язку з анонімним дзвінком про замінування.