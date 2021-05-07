Защищены от хакеров. Где в метро Киева заработали табло обратного отсчета времени, что на них показывают (фото, видео)

Их полноценно установили на девяти станциях Киевского метрополитена, в основном на синей ветке

В киевском метрополитене заработали табло, которые показывают обратный отсчет времени прибытия поезда на станцию. Ранее табло работали в тестовом режиме. Пока их можно увидеть не на всех станциях столичной подземки.

Реклама

Мы узнавали, как и где работают эти устройства.

По словам разработчиков, табло подключали и запускали в работу поэтапно на протяжении месяца. Еще в марте пассажиры наблюдали на станциях черные экраны.

Кроме времени прибытия поезда табло показывают и другой контент: исторические сюжеты, социальную рекламу, про коронавирус и как от него уберечься, коммерческую рекламу

Где работают табло?

Табло уже работают в обычном режиме на 9 станциях столичной подземки. В основном – это синяя ветка метро:

"Святошин"

"Героев Днепра"

"Минская"

"Оболонь"

"Почайна"

"Тараса Шевченко"

"Контрактовая площадь"

"Почтовая площадь"

"Харьковская"

Реклама

Где уже установили?

На остальных станциях идут наладочные и монтажные работы. Например, на станции метро "Позняки" табло обратного отсчета времени находятся еще в нерабочем состоянии.

"Такими табло оборудованы уже 18 станций столичной подземки. Но они еще не подключены к общей системе. Конструкции есть двух типов: подвесные, которые крепятся к потолку станции, а также те, которые установлены на столбах. Процесс монтажа идет постепенно, он очень сложный, поскольку связан с работой станций и временем, когда конструкции монтируются. Возникают трудности даже при сверлении скважин для крепления табло, причиной может быть плотный бетон или очень рыхлый", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Хаврук, руководитель компании, которая занимается установкой и эксплуатацией табло.

Поезда невидимки

Реклама

Корреспонденты "Сегодня", например, заметили, что на станции метро "Минская" табло информирует о прибытии только поезда, который следуют в сторону центра города. А состав, который двигается в сторону конечной "Героев Днепра" и депо "Оболонь" не отображается на табло.

"У нас есть вопросы по конечным станциям на линиях. Часть поездов тут снимаются с линии и едут в депо, а часть продолжают работать. Сейчас мы согласовываем график движения всех поездов на конечных, чтобы выдавать пассажирам корректные данные. А пока их нет, мы вообще не показываем на табло информацию. Думаю, до конца месяца мы решим эту проблему", – поясняет Олег Хаврук.

Защита от хакеров

Пассажиры говорят, что им нравится ролики о спорте и автомобилях, которые показывают на табло, а также сюжеты про животных. Некоторые жалуются, что время прибытия поезда "держится" на табло не очень долго.

Реклама

Люди также вспоминают городские туристические терминалы, которые были установлены по Киеву. Их часто взламывали хакеры и запускали непристойные видео, причем даже порнографического характера.

"У нас такое невозможно. Посторонний контент не может попасть на табло. Мы делаем все возможное чтобы такого не произошло. Для этого выстроена целая система защиты, которая не позволяет осуществить постороннее вмешательство в систему. От хакеров мы надежно защищены", – заверяет Олег Хаврук.

Бьют вандалы

Тем ни менее он отмечает, что факты вандализма с новыми табло уже зафиксированы.

"Кто-то пытается ударить по дисплею – рукой или тяжелым предметом. Несколько носителей нам пришлось уже заменить. По одному табло есть вероятность, что повреждение было получено при монтаже, а по остальным – вандализм со стороны пассажиров. Увы, такое явление есть, благо это не массовое явление. Обидно только, что полиция практически не расследует такие случаи вандализма", – говорит руководитель компании.

Кстати, до конца года табло обратного отсчета времени появятся на всех 52-х станциях киевского метрополитена.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Киеве на вход и выход закрыли центральный вестибюль станции метро "Крещатик" (выход к ул. Крещатик). Правоохранители проверяли прилегающую территорию, в связи с анонимным звонком о минировании.