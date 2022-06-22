Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚢 Що відбувається на Зміїному 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини Києва Афіша Києва

Наближаємо перемогу. Де в столиці можна знайти й доторкнутися до Привида Києва

Підробиці
Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 червня, 06:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Збірному образу українських льотчиків-героїв присвятили мініскульптуру у центрі міста

У Києві з'явилася ще одна мініскульптура з проєкту "Шукай!". Це легендарний Привид Києва. Бронзову мініатюру встановили на фасаді будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 56-а. Загалом у столиці вже встановлено 37 бронзових символів міста.

Реклама

Як створювався Привид Києва

Ідея створити мініатюрну скульптуру Привид Києва виникла в перші дні вторгнення російських окупаційних військ, коли з'явилися повідомлення про українського військового льотчика-аса. Пізніше стало відомо, що це збірний образ бійців 40-ї бригади тактичної авіації, які захищають небо над столицею та Київською областю.

"Коли я прочитала про Привида Києва, написала у соціальних мережах, що ми обов'язково маємо присвятити йому мініскульптурку. Це такий важливий образ для нас, українців. Він дає надію та почуття захищеності, адже над нашими головами є сміливі та такі досвідчені воїни", – розповіла Юлія Бевзенко, автор проєкту "Шукай!".

Реклама

До роботи над мініатюрою Юлія залучила скульптора Ганну Роздорожнюк з Хмельницького. Саме у це місто автор проєкту "Шукай!" тимчасово переїхала у перші тижні війни. А до Києва повернулася з готовим макетом, з якого скульптурку виготовили у бронзі.

Прикмета скульптурки: щоб прискорити нашу перемогу – треба доторкнутися до Привида Києва

"Навіть під час війни місто має працювати та розвиватися. Вважаю, що це піднімає бойовий дух українців. І легендарний Привид Києва – це натхненний символ. Юлія написала пост, що планує зробити таку скульптурку. І я просто у коментарях написав, що хочу підтримати цю ідею", – розповідає меценат мініскульптури Антон Босенко.

Реклама

У піснях, коміксах та у бронзі

До речі, про Привида Києва вже написали пісню. Столичні комунальники присвятили йому квіткову інсталяцію. Національний банк України працює над монетою з зображенням льотчика-героя, що увійшла до серії, присвяченої загальнонаціональному опору російським загарбникам. У Японії про Привида Києва намалювали комікс.

Цікаво, що поруч з Привидом Києва встановлені мініскульптурки Серце Амосова, Київський велосипедист, Карета швидкої допомоги, Гелікоптер Сікорського, Золоті ворота та Київський комп'ютер. І з них можна скласти маршрут для пішохідної прогулянки. Біля кожної мініатюри є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися про символи Києва.

Раніше ми розповідали про старт великої дерусифікації. У Києві можуть з'явитися вулиці Махова, Героїв полку "Азов" та Чорнобаївська. У столиці розпочали голосування, щоб прибрати назви, пов'язані з Росією.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 22 червня
1
Особовий склад 34230
Особовий склад
2
Танки 1496
Танки
3
ББМ 3614
ББМ
4
Артилерія 752
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 239
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 182
Гелікоптери
9
БПЛА 614
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2543
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратима… Віктор Головко - старший лейтенант спецпідрозділу “Омега”, в якому прослужив 9 років, брав участь в АТО… Разом з підлеглими знищив два загони російського десанту під Києвом. Отримавши поранення, не кинув непритомного товариша на полі бою, витяг його до евакуаційного автомобіля. Але ворожий постріл з РПГ знищив машину… Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Кирило Верес - майор ЗСУ, командир спецпідрозділу К-2 при 54-й окремій механізованій бригаді (раніше - офіцер контррозвідки СБУ, який здійснив затримання російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва)... Наразі на рахунку групи К-2 - близько 40 одиниць знищеної техніки ворога, сотні окупантів. Верес - перший повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Герой України.
Історія звитяг героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20262.4

Bitcoin Cash (BCH)

114.01

Binance Coin (BNB)

213.35

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum Classic (ETC)

15.34

Litecoin (LTC)

51.25

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти