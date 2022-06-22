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Приближаем победу. Где в столице можно найти и прикоснуться к Призраку Киева

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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22 июня, 06:52
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Собирательному образу украинских летчиков-героев посвятили минискульптуру в центре города
Скульптуру Призрак Киева установили на фасаде здания по улице Богдана Хмельницкого, 56-а / коллаж "Сегодня"
Скульптуру Призрак Киева установили на фасаде здания по улице Богдана Хмельницкого, 56-а / коллаж "Сегодня"

В Киеве появилась еще одна минискульптура из проекта "Шукай!". Это легендарный Призрак Киева. Бронзовую миниатюру установили на фасаде здания по улице Богдана Хмельницкого, 56-а. Всего в столице уже установлено 37 бронзовых символов города.

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Как создавался Призрак Киева

Идея создать миниатюрную скульптуру Призрака Киева возникла в первые дни вторжения российских оккупационных войск, когда появились сообщения об украинском военном летчике-асе. Позже стало известно, что это сборный образ бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищающих небо над столицей и Киевской областью.

"Когда я прочитала о Призраке Киева, написала в социальных сетях, что мы обязательно должны посвятить ему минискульптурку. Это такой важный образ для нас, украинцев. Он дает надежду и чувство защищенности, ведь над нашими головами есть смелые и такие опытные воины", – рассказала Юлия Бевзенко, автор проекта "Шукай!".

Чтобы приблизить нашу победу – прикоснись к Призраку Киева
Чтобы приблизить нашу победу – прикоснись к Призраку Киева

К работе над миниатюрой Юлия привлекла скульптора Анну Роздорожнюк из Хмельницкого. Именно в этот город автор проекта "Шукай!" временно переехала в первые недели войны. А в Киев вернулась с готовым макетом, из которого скульптурку изготовили в бронзе.

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Примета скульптурки: чтобы ускорить нашу победу – нужно прикоснуться к Призраку Киева

"Даже во время войны город должен работать и развиваться. Я считаю, что это поднимает боевой дух украинцев. И легендарный Призрак Киева – это вдохновенный символ. Юлия написала пост, планирующий сделать такую ​​скульптурку. И я прямо в комментариях написал, что хочу поддержать эту идею", – рассказывает меценат минискульптуры Антон Босенко.

В песнях, комиксах и в бронзе

Кстати, о Призраках Киева уже написали песню. Столичные коммунальщики посвятили ему цветочную инсталляцию. Национальный банк Украины работает над монетой с изображением летчика-героя, вошедшей в серию, посвященную общенациональному сопротивлению российским захватчикам. В Японии о Призраках Киева нарисовали комикс.

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Интересно, что рядом с Призраком Киева установлены минискульптурки Сердце Амосова, Киевский велосипедист, Карета скорой помощи, Вертолет Сикорского, Золотые ворота и Киевский компьютер. И из них можно составить маршрут для пешеходной прогулки. Возле каждой миниатюры есть табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать символы Киева.

Ранее мы рассказывали о старте большой дерусификации. В Киеве могут появиться улицы Махова, Героев полка "Азов" и Чернобаевская. В столице начали голосование, чтобы убрать названия, связанные с Россией.

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Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратима… Виктор Головко – старший лейтенант спецподразделения "Омега", в котором прослужил 9 лет, участник АТО... Вместе с подчиненными уничтожил два отряда российского десанта под Киевом. Будучи раненым, не бросил потерявшего сознание товарища на поле боя, дотащил его до эвакуационного автомобиля. Но вражеский выстрел из РПГ уничтожил машину… Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Кирилл Верес – майор ВСУ, командир спецподразделения К-2 при 54-й отдельной механизированной бригаде (ранее – офицер контрразведки СБУ, задержавший российских ГРУшников Александрова и Ерофеева)... Сейчас на счету группы К-2 – около 40 единиц уничтоженной техники врага, сотни оккупантов. Верес - первый полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Герой Украины.
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