Приближаем победу. Где в столице можно найти и прикоснуться к Призраку Киева

Собирательному образу украинских летчиков-героев посвятили минискульптуру в центре города

Скульптуру Призрак Киева установили на фасаде здания по улице Богдана Хмельницкого, 56-а / коллаж "Сегодня"

В Киеве появилась еще одна минискульптура из проекта "Шукай!". Это легендарный Призрак Киева. Бронзовую миниатюру установили на фасаде здания по улице Богдана Хмельницкого, 56-а. Всего в столице уже установлено 37 бронзовых символов города.

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Как создавался Призрак Киева

Идея создать миниатюрную скульптуру Призрака Киева возникла в первые дни вторжения российских оккупационных войск, когда появились сообщения об украинском военном летчике-асе. Позже стало известно, что это сборный образ бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищающих небо над столицей и Киевской областью.

"Когда я прочитала о Призраке Киева, написала в социальных сетях, что мы обязательно должны посвятить ему минискульптурку. Это такой важный образ для нас, украинцев. Он дает надежду и чувство защищенности, ведь над нашими головами есть смелые и такие опытные воины", – рассказала Юлия Бевзенко, автор проекта "Шукай!".

Чтобы приблизить нашу победу – прикоснись к Призраку Киева

К работе над миниатюрой Юлия привлекла скульптора Анну Роздорожнюк из Хмельницкого. Именно в этот город автор проекта "Шукай!" временно переехала в первые недели войны. А в Киев вернулась с готовым макетом, из которого скульптурку изготовили в бронзе.

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Примета скульптурки: чтобы ускорить нашу победу – нужно прикоснуться к Призраку Киева

"Даже во время войны город должен работать и развиваться. Я считаю, что это поднимает боевой дух украинцев. И легендарный Призрак Киева – это вдохновенный символ. Юлия написала пост, планирующий сделать такую ​​скульптурку. И я прямо в комментариях написал, что хочу поддержать эту идею", – рассказывает меценат минискульптуры Антон Босенко.

В песнях, комиксах и в бронзе

Кстати, о Призраках Киева уже написали песню. Столичные коммунальщики посвятили ему цветочную инсталляцию. Национальный банк Украины работает над монетой с изображением летчика-героя, вошедшей в серию, посвященную общенациональному сопротивлению российским захватчикам. В Японии о Призраках Киева нарисовали комикс.

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Интересно, что рядом с Призраком Киева установлены минискульптурки Сердце Амосова, Киевский велосипедист, Карета скорой помощи, Вертолет Сикорского, Золотые ворота и Киевский компьютер. И из них можно составить маршрут для пешеходной прогулки. Возле каждой миниатюры есть табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать символы Киева.

Ранее мы рассказывали о старте большой дерусификации. В Киеве могут появиться улицы Махова, Героев полка "Азов" и Чернобаевская. В столице начали голосование, чтобы убрать названия, связанные с Россией.