У зоопарку Києва для гігантських черепах збудували печеру з обігрівом

Тепер Матильда та Дядя Саша зможуть вдосталь поїсти та завести потомство на особистій фазенді

Сьогодні в Київському зоопарку перевели у літній вольєр сімейство гігантських шпороносних черепах. Подія незвичайна, оскільки кожну черепаху зважують на терезах перед виведенням у вольєр, як боксерів перед поєдинком. Співробітники Київзоо готувалися до цього моменту майже два місяці та розповіли сайту "Сегодня" про своїх незвичайних вихованців.

Дядя Саша погладшав на 7 кіло

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"Ми підготували для черепах літній вольєр, півтора місяці тому висіяли п'ять різних сортів трав. І пололи бур'яни щотижня, щоб наші вихованці їли тільки улюблену їжу. Наша африканська пара – це Дядя Саша та Матильда. Сьогодні вони перейшли на свою "фазенду". Після обов'язкового зважування з'ясувалося, що 35-річний Дядя Саша додав 7 кілограмів і тепер важить 72 кілограми, а 40-річна Матильда погладшала на 4 кіло і важить 45 кілограмів", – розповідає сайту "Сегодня" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Печера-схованка та яма для яєць

Він додає, що для черепах створили маленький рай – з теплом та смачною їжею. Робиться це для того, щоб черепахи, як і кілька років тому, відклали яйця.

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"Ми хочемо, щоб черепахи добре нагрілися, наїлися і привели потомство. Окремо облаштуємо їм спеціальну яму, де Матільда зможе відкласти яйця. Для нас це дуже важливо. У їхньому розпорядженні печера-схованка з інфрачервоними лампами для обігріву та спеціальна пісочниця для комфортного відпочинку. Обігрів ми ще вдосконалимо, щоб відвідувачам було зручно спостерігати за нашими гігантами", – додає Кирило Трантін.

Велика родина

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До речі у Дяді Саші та Матильди четверо дитинчат, яким уже 2 роки.

Найбільший з них Круглик важить 593 грами, а найменша Цяточка всього 388 грамів. Вони вже цілком самостійні і живуть окремо від батьків із братиком Мартіном (560 грам) та сестричкою Лолою (583 грам).

Що їдять черепахи-гіганти?

Шпороносні черепахи – харчуються травою, сіном, овочами та фруктами. Їхній раціон має 4 основні складові:

Сіно лугове різнотрав'я – 40%;

Молоді гілки дерев та кущів (шовковиця, яблуня, груша) – 20%. А особливі ласощі для черепах – гібскус – у зоопарку вирощують самі. Черепахи можуть його їсти цілий рік.

Газонні трави – 20%. Цього року у вольєрі висаджено 5 видів різнотрав'я: конюшина червона, повіка, фацелія, люпин та овес.

Овочі та фрукти – 20%. Пекінська капуста, кабачки, огірки, гарбуз, кавун, морква, салат, яблука.

Врятовані від російських ракет

Через війну колекція шпороносних черепах Київського зоопарку поповнилася новими мешканцями. Весною до Київзоо привезли черепах, які дивом уціліли у розбомбленому російськими варварами приватному зоопарку в Ясногородці.

Волонтерам вдалося врятувати 17 молодих черепашок. Вісім середніх, віком до 7 років та вагою 5-7 кілограм. Вони мешкають на Острові звірів. А також дев'ять маленьких – у віці до 1 року та вагою до 150 грам. Їх можна побачити у павільйоні "Пустеля".

Раніше ми розповідали, як тварини Київського зоопарку переносили облогу Києва . Тварини тяжко переносили виття сирен та вибухи ракет. Слон Хорас був на заспокійливому, а пелікани від страху розчавили яйця.

Також ми розповідали, як співробітники Київського зоопарку допомагають дітям позбутися стресу. Діти, що перенесли жахи війни можуть погладити морську свинку та домашнього тхора, обійняти баранчика, погодувати кролика та хом'яка.