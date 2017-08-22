ФОТОФАКТ. В центре Киева неожиданно расцвел каштан

Киевляне считают, что это – плохой знак, и дерево болеет

В Киеве на улице Пушкинской расцвел розовый каштан. Об этом сообщается в группе "Клуб Коренного Киевлянина" в Facebook.

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"То, что растение "вдруг" зацветает не в типичное для этого время – очень плохой признак. Дерево умирает и реализует заложенную природой программу – дать потомство, последний шанс", – пишет в комментариях Алесей Кунах.

"Так цветут деревья перед тем, как засохнуть. У нас осенью расцвел абрикос, все дерево белое. Весной – сухой ствол", – добавляет Елена Литвинова.

Подобное странное явление наблюдается в Киеве довольно часто – почти каждый год в конце августа и начале сентября.

Напомним, что каштаны в Киеве традиционно цветут в начале и середине мая.