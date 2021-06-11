Может рухнуть? Киевлян напугало состояние опоры Южного моста (видео)

В "Киевавтодоре" обьяснили, что бетон осыпался из-за старых деформационных швов, вскоре их заменят на новые

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с одной из опор на эстакаде Южного моста осыпался бетон и видна арматура. Пользователи социальных сетей забили тревогу по поводу состояния конструкции. Учитывая, что по мосту проезжают ежедневно тысячи автомобилей, опасения киевлян вполне логичны.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" нас заверили, что опасения киевлян преждевременны – опора не обрушится, как и эстакада.

"Состояние этой опоры, как и всей эстакады контролируют сотрудники КП "Киевавтодормост". Ситуация возникала из-за старых деформационных швов – часть из них уже заменили. Этим летом начинается новый этап замены деформационных швов. В рамках работ отремонтируют и усилят опоры эстакады", – сообщили сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

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Ранее мы сообщали, что Киевсовет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через Днепр. На обновление моста потратят 60 млн евро.

Напомним, что в Сети появились фото моста Метро, на которых видно, что под путепроводом начала обваливаться якобы одна из несущих стен.

Также, 9 июня в Киеве перекрывали движение на мосту Метро – на мосту обнаружили подозрительный предмет. Его обнаружили прохожие у моста Метро на пешеходной зоне. Позже в полиции сообщили "Сегодня", что подозрительным предметом оказался мобильный телефон с проводами и небольшая коробка.