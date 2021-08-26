Ад на проспекте Бажана. Когда рассосется пробка возле Южного моста (фото)

По состоянию на 21:00 на проспекте Бажана все еще пробка / Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня жители Киева наблюдали невероятное скопление фур на проспекте Бажана. Их собралось сотни по направлению к Южному мосту. Необычный затор возник из-за ремонтных работа на мосту, где ремонтники с самого утра заняли две полосы движения, а для проезда на правый берег оставалась всего одна полоса.

Об этом сообщает "Сегодня".

Работы на Южном мосту стартовали с 24 августа и продлятся до 1 октября с ограничением проезда транспорта.

В КК "Киеавтодор" отмечают, что от киевлян поступает много жалоб на состояние старых деформационных швов на Южном мосту, проезжая их водители притормаживают.

"На мосту начнут замену деформационных швов. На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью. Чтобы ускорить процесс, обновлять сразу несколько швов. Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы будут выполняться в направлении правого берега", – сообщают в КГГА.

Фото: facebook.com/DVisti

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" не смогли ответить, почему так много фур собралось на проспекте Бажана. Напомним, что в жаркие дни их въезд в столицу ограничивали. Что мешало поступить так и сегодня, пока непонятно.

Примечательно, что по состоянию на 21:00 на проспекте Бажана все еще пробка – машин не стало меньше.

Фото: скриншот

Напомним, что за последние годы город отремонтировал 69 искусственных сооружений из 172 имеющихся. На сегодня 10 искусственных сооружений находятся в ремонте.

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