Аэропорт "Борисполь" вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по пассажиропотоку

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Международный аэропорт "Борисполь", где на днях открыли все входы в терминал D, по итогам января-апреля вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров.
Об этом сказал председатель Наблюдательного совета "Борисполя" Владимир Жмак, со ссылкой на отчет ACI Europe (Международного совета аэропортов Европы), сообщает пресс-служба аэропорта.
"За 4 месяца 2021 аэропорт "Борисполь" поднялся на 14-е место в Европе и впервые в истории вошел в ТОП-15", — сказал Владимир Жмак.
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Согласно отчету АСI Europe, в который вошел 341 самый большой аэропорт Европы, "Борисполь" опередил ряд крупных аэропортов.
В том числе и аэропорты:
- Вены;
- Рима;
- Лиссабона;
- Афин;
- Мюнхена;
- Барселоны;
- Брюсселя;
- Стокгольма;
- Цюриха;
- Милана;
- Варшавы.
Также сообщается, что в мае 2021 аэропорт "Борисполь" уже восстановил 60% рейсов относительно показателей 2019 года.
Ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт "Борисполь".
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