В Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт "Борисполь": как добраться

Завершить все ремонтные работы планируют до 20 августа 2021 года

Аэропорт "Борисполь" слева- участок дороги М-03. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с сегодняшнего дня, 22 июня, в Международный аэропорт "Борисполь" перекрыли движение транспорта. Дорога будет временно закрыта из-за ремонтных работ.

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Об этом сообщал "Укравтодор" в Telegram.

Речь идет именно о 17-километровом участке (км 18 +000 – км 34+950), который ведет к МА "Борисполь". Ремонтные работы на этом участке дороги продлятся два месяца.

"Вниманию путешественников, во вторник, 22 июня, стартуют ремонтные работы на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский", – говорится в сообщении.

Проехать можно будет по проезду в направлении Киева. Завершить все ремонтные работы планируют до 20 августа 2021 года.

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Отметим, что последняя реконструкция дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский проводилась в 2004 году.

Ранее мы писали, что в центре Киева провалился асфальт – движение транспорта ограничено.

Также мы писали, что в столице на два месяца откроют движение транспорта пешеходной улицей Сагайдачного.