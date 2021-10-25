Без масок и COVID-сертификатов: в Киеве ресторан игнорирует карантин (фото)

В Киеве ресторан нарушает карантинные правила. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве один из ресторанов заявил, что не будет требовать от гостей ношения масок или сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщили в Telegram-канале Kievmap.

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Полное игнорирование карантинных правил

В одном из ресторанов Киева появилось объявление, в котором сказано, что посетителей будут пускать внутрь заведения без защитной маски. Таким образом руководство игнорирует карантинные правила.

Кроме того, руководство ресторана ссылается на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и закон о защите прав потребителей.

"Придерживаясь принципов недискриминации, уважая права и свободы людей, приглашает всех наших гостей, независимо от наличия маски или вакцинации, которые взяли на себя личную ответственность за свою жизнь и здоровье", – сказано в объявлении.

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Киев на грани красной зоны карантина

Киев может перейти в красную зону карантина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Увы, ситуация в столице ухудшается с каждым днем – больницы заполнены пациентами, растет количество новых инфицированных.

По словам Николая Поворозника, первого замглавы КГГА, в ближайшие два дня в Киеве ничего существенно не поменяется. Решение о переходе столицы в красную зону будет приниматься сегодня на заседании городского штаба. А также станет известно по каким нормам и правилам город будет жить в красной зоне.

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Статистика летальных случаев от коронавируса

Виктор Ляшко рассказал, что без существующих темпов вакцинации за вчера, 21 октября, Украина бы имела 795 умерших, но вакцинация спасла 181 жизнь.

"За позавчера без вакцинации мы бы имели 707 умерших, таким образом спасена 161 жизнь. Двое суток назад умерло 495 украинцев, без вакцинации имели бы 638 умерших, то есть спасли 143 жизни. За последние четыре месяца в Украине вакцинация спасла 2,5 тысячи жизней", – подытожил министр.

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