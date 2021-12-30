Без разрешений и с нелегальными елками. В Киеве снесли 30 незаконных базаров (фото)

Незаконная торговля елками продолжается из года в год. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в течение декабря уже демонтировали почти 30 нелегальных елочных базаров. Больше всего из них в Деснянском и Дарницком районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Последние две недели инспекторы благоустройства активно проверяли незаконные ярмарки по продаже хвойных деревьев.

"Пока одни предприниматели работают в правовом поле, другие обходят закон и своими действиями наносят ущерб Киеву. Кроме того, что такие точки размещены без разрешений, на них торгуют елками неизвестного происхождения и оставляют кучи мусора" , – объяснил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

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Елочные базары продолжают демонтировать по всей столице. Фото: КГГА

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31 декабря последний день, чтобы купить елки

Он добавил, что около 200 официальных ярмарок по продаже новогодних деревьев будут работать в столице до 31 декабря включительно.

А уже с 4 января начнут работать 15 пунктов утилизации срезанных хвойных деревьев. Так новогоднее дерево получит вторую жизнь и принесет пользу зеленым насаждениям столицы.

Цены на елки по Украине.

В Волынской области минимальная цена праздничного дерева составляет100 грн. В горшке, в зависимости от породы и возраста, стартует от 150 грн. И может быть больше 1000 грн. В Львовской области стоимость новогоднего дерева колеблется от 100 до 350 грн, на Ивано-франковских рынках – от 150 грн.

Средняя цена праздничного деревца в Черниговский области – 111 гривен в зависимости от высоты. Однометровое и чуть меньшее деревце стоит 92 гривны , а за трехметровое и выше придется заплатить 615 гривен.

В Киеве и Киевской области цена елки стартует от 114 грн., Кировоградская область продает свои за 150 грн (до 1 метра), Черкасская – от 72 грн. В Харьковской области цена за новогоднее деревце начинается с 48 грн за полметра.

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