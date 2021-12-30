Без дозволів та з нелегальними ялинками. У Києві знесли 30 незаконних базарів (фото)

Незаконна торгівля ялинками продовжується з року в рік. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві протягом грудня вже демонтували майже 30 нелегальних ялинкових базарів. Найбільше з них у Деснянському і Дарницькому районах столиці.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Останні два тижні інспектори благоустрою активно перевіряли незаконні ярмарки з продажу хвойних дерев.
"Поки одні підприємці працюють у правовому полі, інші обходять закон та своїми діями наносять шкоду Києву. Крім того, що такі точки розміщені без дозволів, на них торгують ялинками невідомого походження та залишають купи сміття", – пояснив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.
Ялинкові базари продовжують демонтувати по всій столиці. Фото: КМДА
31 грудня останній день, щоб купити ялинки
Він додав, що майже 200 офіційних ярмарків із продажу новорічних дерев працюватимуть у столиці до 31 грудня включно.
А вже з 4 січня почнуть працювати 15 пунктів утилізації зрізаних хвойних дерев. Так новорічне дерево отримає друге життя та принесе користь зеленим насадженням столиці.
Ціни на ялинки по Україні
У Волинській області мінімальна ціна святкового дерева становить 100 грн. У горщику, залежно від породи та віку, стартує від 150 грн. та може бути понад 1000 грн. У Львівській області вартість новорічного дерева коливається від 100 до 350 грн, на івано-франківських ринках – від 150 грн.
Середня ціна святкового деревця в Чернігівській області – 111 гривень залежно від висоти. Однометрове та трохи менше деревце коштує 92 гривні, а за триметрове та вище доведеться заплатити 615 гривень.
У Києві та Київській області ціна ялинки стартує від 114 грн., Кіровоградська область продає свої за 150 грн (до 1 метра), Черкаська – від 72 грн. У Харківській області ціна за новорічне деревце починається від 48 грн за півметра.
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