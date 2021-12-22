В Киеве демонтировали незаконные елочные базары – обнаружили 20 локаций (фото)

Вчера демонтировали девять локаций в пяти районах столицы

Все елки должны быть чипированы или содержать этикетку с информацией о дереве / Фото: Коллаж: Сегодня

С 15 декабря в Киеве открылись официальные ярмарки по продаже новогодних деревьев. В ходе проверки инспекция благоустройства уже обнаружила около 20 локаций, размещенных без разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Вчера демонтировали незаконные точки по продаже елок.

"Несмотря на морозную снежную погоду, демонтажные бригады освобождают газоны и тротуары от незаконных елочных базаров. Вчера демонтировали девять локаций в пяти районах столицы, где без разрешений продавались новогодние деревья. Спасибо "Муниципальной охране" за безопасность при демонтаже. Контроль за размещением ярмарок будет продолжаться", – прокомментировал директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

Бригады освобождают газоны и тротуары от незаконных елочных базаров / Фото: КГГА

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Он добавил, что проверку проходят и официальные точки продаж.

Документы таких площадок анулируют / Фото: КГГА

В случае обнаружения нарушений на таких локациях, как, например, на проспекте Правды, разрешительные документы могут быть аннулированы, а площадка – перемещена.

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Цены на елки по Украине

В Волынской области минимальная цена праздничного дерева составляет100 грн. В горшке, в зависимости от породы и возраста, стартует от 150 грн. и может быть больше 1000 грн. Во Львовской области стоимость новогоднего дерева колеблется от 100 до 350 грн, на ивано-франковских рынках — от 150 грн.

Средняя цена праздничного деревца в Черниговский области – 111 гривен в зависимости от высоты. Однометровое и чуть меньшее деревце стоит 92 гривны, а за трехметровое и выше придется заплатить 615 гривен.

В Киеве и Киевской области цена елки стартует от 114 грн., Кировоградская область продает свои за 150 грн (до 1 метра), Черкасская — от 72 грн. В Харьковской области цена за новогоднее деревце начинается от 48 грн за полметра.

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