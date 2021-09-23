Битва МАУ и SkyUp: хотят увеличить число рейсов в Прагу из международного аэропорта "Борисполь"

МАУ имеет права на 10 рейсов в неделю, а в расписании только четыре / Фото: Коллаж: Сегодня

Комиссия Госавиаслужбы 28 сентября рассмотрит вопрос ограничения прав МАУ на маршруте Киев – Прага, чтобы лоукостер SkyUp смог увеличить частоту полетов из международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Авиакомпания SkyUp хочет получить возможность летать между столицами Украины и Чехии семь раз в неделю. Сейчас у лоукостера есть права на полеты из Киева в Прагу с частотой до четырех раз в неделю.

Все свободные квоты на этот маршрут – 14 пассажирских рейсов в неделю – распределены между МАУ и SkyUp.

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"Для выдачи новых прав Госавиаслужба должна договориться с авиационными властями Чехии или распределить права в рамках существующей квоты между авиакомпаниями. Согласно порядку предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий, если авиакомпания не использует права в течение 12 месяцев, их можно передать новой авиакомпании. Именно на этом основании права МАУ хотят ограничить, чтобы отдать их SkyUp", – говорится в сообщении.

Лоукостер выполнит первый регулярный рейс из Киева в Прагу 23 сентября. SkyUp внес в расписание рейсы по этому маршруту с частотой три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

МАУ продает билеты Киев – Прага на четыре собственных рейса в неделю, хотя имеет права на 10 рейсов в неделю.

"Практика, когда права одной авиакомпании ограничивают, чтобы предоставить их другой, не распространена в Украине. Однако ее применение позволило SkyUp выйти на маршруты Киев – Стамбул и Киев – Алматы", – добавляют в пресс-службе.

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