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SkyUp выиграл дело в суде: из международного аэропорта "Борисполь" пассажиры смогут летать в Стамбул

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 сентября, 16:25
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Сейчас авиакомпания имеет три частоты на маршруте Киев-Стамбул-Киев и использует их полностью
Рейсы в Стамбул из Киева отправляются три раза в неделю
Рейсы в Стамбул из Киева отправляются три раза в неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховный Суд удовлетворил жалобы Государственной авиационной службы Украины (ДАСУ) и SkyUp Airlines. Рейсы из международного аэропорта "Борисполь" по маршруту Киев-Стамбул-Киев остаются за авиакомпанией.

Соответствующее постановление уже опубликовано в Государственном реестре судебных решений, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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"Мы рады, что в результате удалось достичь справедливого решения, ведь SkyUp получил эти рейсы вполне законно в рамках официальной процедуры. И самое главное – для наших пассажиров вся эта история прошла неощутимо, и они так же продолжают открывать вместе с нами красоту Стамбула", – говорит директор по юридическим вопросам SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

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Расписание рейсов

Сейчас SkyUp имеет три частоты на маршруте Киев-Стамбул-Киев и использует их полностью: рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам.

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По данным Международного аэропорта "Борисполь" рейсы в Стамбул являются одними из самых популярных и в течение последних нескольких месяцев стабильно попадают в ТОП-3 самых загруженных направлений.

Напомним, что:

  • в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
  • VIP зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.

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