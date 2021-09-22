SkyUp выиграл дело в суде: из международного аэропорта "Борисполь" пассажиры смогут летать в Стамбул

Сейчас авиакомпания имеет три частоты на маршруте Киев-Стамбул-Киев и использует их полностью

Рейсы в Стамбул из Киева отправляются три раза в неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховный Суд удовлетворил жалобы Государственной авиационной службы Украины (ДАСУ) и SkyUp Airlines. Рейсы из международного аэропорта "Борисполь" по маршруту Киев-Стамбул-Киев остаются за авиакомпанией.

Соответствующее постановление уже опубликовано в Государственном реестре судебных решений, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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"Мы рады, что в результате удалось достичь справедливого решения, ведь SkyUp получил эти рейсы вполне законно в рамках официальной процедуры. И самое главное – для наших пассажиров вся эта история прошла неощутимо, и они так же продолжают открывать вместе с нами красоту Стамбула", – говорит директор по юридическим вопросам SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

Расписание рейсов

Сейчас SkyUp имеет три частоты на маршруте Киев-Стамбул-Киев и использует их полностью: рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам.

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По данным Международного аэропорта "Борисполь" рейсы в Стамбул являются одними из самых популярных и в течение последних нескольких месяцев стабильно попадают в ТОП-3 самых загруженных направлений.

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