Более 70 гривен? Что будет с ценой на проезд в электричках Киева

В Киеве планируют поднять стоимость проезда в электричках. / Фото: Коллаж: Сегодня

Городские власти и перевозчики не могут достигнуть согласия относительно стоимости проезда в городских электричках. В КГГА обещают не устанавливать те тарифы, которые просят транспортники.

Об этом "Сегодня" рассказал первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, стоимость проезда в городской электричке вызывает определенные дискуссии.

"Единственное, что у нас выбивается из общего уровня – это стоимость проезда в городской электричке. Себестоимость проезда для одного пассажира составляет более 71 гривни, а сегодня пассажиры катаются в электричке, покупая билеты от 6,21 грн", – сказал Поворозник.

Гибкие скидки

В КГГА обещают, что после подорожания проезда в Киеве все льготы сохранятся.

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Как рассказал Поворозник, горожанам будет предложена гибкая и понятная система проездных, которые позволят людям экономить.

"Могу сказать, что проезд по проездному будет дешевле, чем одноразовая поездка в транспорте", – добавил он.

Метро подорожает?

В Киеве готовятся поднять стоимость проезда в общественном транспорте. При этом перевозчики просят увеличить цену проезда более чем на 20 гривен.

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Городские власти обещают, цена проезда будет ниже 20 гривен. Окончательных расценок за проезд еще нет. Изменение тарифов произойдет, скорее всего, в начале следующего года.

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