"Борисполь" возглавил рейтинг крупнейших украинских аэропортов

В июле украинские аэропорты обслужили 2 млн 62 тыс. пассажиров / Фото: коллаж "Сегодня"
В июле 2021 года аэропорт "Борисполь" стал крупнейшим в Украине – у него самый высокий пассажиропоток.
Об этом сообщает avianews.com.
Пассажиропоток аэропортов Украины в июле и за 7 месяцев 2021 года:
- аэропорт Борисполь: 1 млн 168 тыс. / 4 млн 564,9 тыс.
- аэропорт Львов: 251 тыс. / 763,4 тыс.
- аэропорт "Киев" (Жуляны): 186,9 тыс. / 524,2 тыс.
- аэропорт Одесса: 167 тыс. / 584,9 тыс.
- аэропорт Харьков: 147,9 тыс. / 553,2 тыс.
- аэропорт Днепр: 32,7 тыс. / 144,4 тыс.
В статистике нет аэропорта Запорожье, поскольку предприятие не обнародовало свои данные.
Всего в июле украинские аэропорты обслужили 2 млн 62 тыс. пассажиров. То есть, на три крупнейших украинских аэропорта пришлось 77,9% всего авиационного трафика Украины.
Примечательно, что в июле два украинских аэропорта смогли превысить свои докризисные показатели. Например, аэропорт Харьков обслужил на 13% больше пассажиров, чем в июле 2019 года. А во Львове этот показатель превысил докризисный на 3,1%.
Статистика "Борисполя"
"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.
Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.
Напомним, что:
- в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
- VIP зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.