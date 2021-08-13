В "Борисполе" самолет Ryanair "забыл" группу детей: какими будут последствия

На посадку дети приехали заранее, но из-за медленной регистрации не смогли улететь

Пассажирам пришлось остаться в Киеве - они уже уехали автобусом / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 12 августа, в Международном аэропорту "Борисполь" самолет Ryanair улетел без 13 пассажиров рейса Киев – Краков. На борт не попала группа из 10 детей, двое сопровождающих и один гражданин Польши.

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Мама одной из девочек-подростков, которая летела в Краков, рассказала "Сегодня" как все происходило и какими будут последствия.

"В группе, которая летела в Краков и которую не взял на борт самолет, была и моя дочь, – говорит директор Агенции развития Мелитополя Ирина Славова. – Дети летели в Польшу, чтобы представить Украину на международной (творческой – "Сегодня") встрече среде своих ровесников. Группа сформировалась из детей, которые выиграли конкурсы внутри Украины. В самой Польше встречу организовывало их министерство молодежи. Дети приехали в аэропорт не за 2,5 часа как положено, а за 3 часа".

По словам Славовой, дети приехали еще до открытия регистрации. А когда она началась – очередь двигалась очень медленно.

"Когда начали понимать, что опаздывают на самолет, то стали нервничать. Видя, что трап уже отъехал от самолета, дети просили пойти им навстречу. На это им ответили, что ничего сделать не смогут. В итоге самолет улетел без группы наших детей. Дети же остались без воды, еды и с разряженными телефонами. Затем нам рассказали, что перевозчику выгоднее заплатить компенсацию тем, кто не попал на борт, чем платить штраф аэропорту за большее пребывание на взлетной полосе. Будет ли компенсация? Польская сторона уже готовит документы в суд на авиакомпанию и аэропорт. Скорее всего, вина двух сторон", – говорит Ирина Славова.

Фото: facebook.com/irina.slawowa

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К этому Ирина Славова добавила, что дети переночевали в Киеве. Все расходы на себя взяла компьютерная академия.

"Затем детки отправились на рейсовом автобусе из Киева в Краков. Сейчас они в пути. Думаю, что торжественное открытие мероприятия в Кракове перенесут на завтра. Вся эта ситуация стала причиной того, что тесты (на коронавирус – "Сегодня") уже просрочены. Больно, что такая ситуация имела место. Ведь наши дети едут представлять страну, а им не удосужились помочь в аэропорту", – сказала нам Ирина Славова.

"Борисполь" один из крупнейших аэропортов Украины

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что: