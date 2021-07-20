Бросила коктейль Молотова и забрала деньги: в Киеве дерзко ограбили отделение банка

Срочная новость / Фото: Сегодня
В Киеве сегодня произошло ЧП на улице Автозаводской, 99. По этому адресу неизвестные ограбили отделение банка "УкрСиббанк".
Об этом сообщают местные СМИ.
"По городу Киеву был введен оперативный план-перехват "ГРОМ" по розыску и задержанию лица женского пола, которая зашла в отделение банка и бросила коктейль Молотова и под угрозой пистолета забрала средства у кассиров", - пишут в Сети.
По предварительной информации, правоохранители задержали нападавшую.
Информация уточняется.
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