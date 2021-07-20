Кинула коктейль Молотова і забрала гроші: в Києві зухвало пограбували відділення банку (фото)

Копи затримали жінку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сьогодні сталася НП на вулиці Автозаводській, 99. За цією адресою невідомі пограбували відділення "УкрСиббанку".
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва в Facebook.
"Правопорушниця зайшла до приміщення і кинула підпалену пляшку з рідиною, а після під погрозою пістолетом почала вимагати гроші. Працівники банку виконали її вимогу, але на виході з будівлі її чекали співробітники поліції. Розпочато кримінальне провадження", – пишуть у повідомленні.
На знімку злочинниця спілкується з копами. Фото: Єлизавета Герасимюк, "Сьогодні"
В результаті інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, опитують свідків і спілкуються із затриманою.
Поліція працює на місці події. Фото: Єлизавета Герасимюк, "Сегодня"
Як пишуть в Мережі, пістолет у жінки був іграшковим.
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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відділення банку зсередини після НП. Фото: Нацполіція Києва
Раніше ми писали, що в Києві на вулиці Євгена Харченка в Дарницькому районі невідомі вдарили чоловіка і відібрали сумку, де було майже 5 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що на Київщині повідомили про підозру учасникам розбійної банди, які викрали діамант вартістю 400 тис. доларів.
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