ЧП в метро Киева: третий день на станции пытаются поймать кота

Kyiv Animal Rescue Group установили котоловушку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевском метрополитене произошло необычное ЧП. На станции метро "Контрактовая площадь" из перевозной клетки удрал котенок. Его поиски ведутся уже третий день.

О попытках поймать котенка сообщила на своей странице в социальных сетях заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Пока вы смотрите сны, мы с великолепной командой Kyiv Animal Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки", – написала Наталья Макогон.

Как рассказала нам заместитель начальника Киевского метрополитена, котенок удрал из клетки, в которой его везла хозяйка на станции "Контрактовая площадь".

"Возможно клетка была плохо закрыта. Котенок выбежал и удрал в сторону тоннелей. Он не совсем ручной – пугается всего и прячется. Он два дня не появлялся на станции, а на третий пришел. Но, увы, поймать его не удалось – удирает. Он бегает где-то в пределах станции – инфраструктура тут большая. Хозяйка животного очень переживает за судьбу малыша. Мы надеемся, что нам получиться его поймать", – добавляет Макогон.

К спецоперации по спасению котенка привлечены члены команды по спасению животных.

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"Пока котенка поймать не удалось. Мы со спасателями установили в техническом помещении станции "Контрактовая площадь" котоловушку. Надеемся, что животное захочет покушать и попадется, но пока котенок не приходил", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон.

Такое уже было раньше

Подобный случай в киевском метрополитене не первый. Несколько лет назад кот сбежал на станции метро "Выдубичи".

Но там животное сумело найти выход из станции и самостоятельно удрать из подземки.

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