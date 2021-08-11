НП в метро Києва: третій день на станції намагаються зловити кота

Kyiv Animal Rescue Group встановили котоловушку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київському метрополітені сталася незвичайна НП. На станції метро "Контрактова площа" з перевізної клітини втекло кошеня. Його пошуки ведуться вже третій день.

Про спроби зловити кошеня повідомила на своїй сторінці в соціальних мережах заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

"Поки ви дивитеся сни, ми з чудовою командою Kyiv Animal Rescue Group намагаємося зловити кошеня в глибині підземки", – написала Наталя Макогон.

Як розповіла нам заступник начальника Київського метрополітену, кошеня втекло з клітки, в якій його везла господиня на станції "Контрактова площа".

"Можливо клітка була погано закрита. Кошеня вибігло і втекло в сторону тунелів. Він не зовсім ручний – лякається всього і ховається. Він два дні не з'являвся на станції, а на третій прийшов. Але, на жаль, зловити його не вдалося – тікає. Він бігає десь в межах станції – інфраструктура тут велика. Господиня тварини дуже переживає за долю малюка. Ми сподіваємося, що нам вийти його зловити", – додає Макогон.

До спецоперації з порятунку кошеняти залучені члени команди з порятунку тварин.

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"Поки кошеня зловити не вдалося. Ми з рятувальниками встановили в технічному приміщенні станції "Контрактова площа" котоловушку. Сподіваємося, що тварина захоче поїсти і попадеться, але поки кошеня не приходило", – розповіла сайту "Сьогодні" Наталія Макогон.

Таке вже було раніше

Подібний випадок в київському метрополітені не перший. Кілька років тому кіт втік на станції метро "Видубичі".

Але там тварина зуміла знайти вихід зі станції і самостійно втекла з підземки.

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