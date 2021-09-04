Что-то необходимо менять. В Костеле Святого Николая назвали пожар в храме плохим знаком (видео)

Любой пожар в храме трактуется как предупреждение / Фото: коллаж "Сегодня"

Со времен независимости Украины ведется борьба прихожан костела святого Николая, где 3 сентября вспыхнул пожар, чтобы храм вернуть парафии, однако сейчас он принадлежит Минкульту.

Об этом "Сегодня" рассказал отец Богдан Савицкий.

По его словам, любой пожар в храме трактуется как предупреждение.

"Что-то не так. Что-то необходимо менять. Что-то необходимо менять в жизни и в обществе. Потому что сколько приход борется. Отдайте храм, отдайте. Власть не имеет возможности. Руки связаны: некуда перенести орган, некуда перевести сотрудников, так как их штат более 250 человек. Сейчас этот вопрос будут как-то решать, наверное этот случай, немного плачевный, ускорит", – говорится в сообщении.

Что известно о пожаре

Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в костеле Святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.

От огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая, а также орган.

Храм был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Костел святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине, проводит в ней богослужения для религиозной общины.

Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью к решению вопроса о новом местоположения Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) – находится в аварийном состоянии.

Министерство культуры спланировали до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве молния ударила рядом с кафе, пожар вспыхнул мгновенно.

Также напомним, в спальном районе Киева сгорел дом.