Чудом выжили: в Киевской области произошло страшное ДТП с участием четырех автомобилей (фото)

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители/Коллаж: Сегодня
В Киевской области, где в аварии серьезно пострадала маленькая девочка, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Детали ДТП
Авария с участием четырех транспортных средств произошла около 17 часов в городе Вишневое. В результате инцидента пострадали люди. В каком они состоянии сейчас-неизвестно. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Смертельное ДТП с участием полицейского
В Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию. Правоохранитель завозил домой своего товарища, с которым они вместе отдыхали. Патрульный превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонный столб.
В результате аварии 19-летний пассажир правоохранителя получил серьезные травмы и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу. На следующий день парень умер.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Читайте также
- В ДТП под Кропивницким погибли трое детей. На дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили.
- В Киеве за вечер на одной дороге произошли два серьезных ДТП. К счастью, без погибших.