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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП (фото, видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 ноября, 20:52
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В салоне вместе с правоохранителем находился 19-летний парень, который скончался на следующий день после ДТП
Пьяный полицейский не справился с управлением/Коллаж: Сегодня
Пьяный полицейский не справился с управлением/Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где недавно в ДТП серьезно пострадала маленькая девочка, полицейский батальона патрульной полиции Белой Церкви Киевской области в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию.

Об этом сообщает пресс-служба теруправления ГБР в Киеве.

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Детали инцидента

28 октября правоохранитель завозил домой своего товарища, с которым они вместе отдыхали. Патрульный превысил скорость и не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

За рулем автомобиля был сотрудник полиции/Фото: Facebook: теруправление ГБР в Киеве
За рулем автомобиля был сотрудник полиции/Фото: Facebook: теруправление ГБР в Киеве

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Умер молодой парень

В результате аварии, 19 летний пассажир правоохранителя получил серьезные травмы и был госпитализирован.в Белоцерковскую городскую больницу. На следующий день парень умер.

Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы/Фото: Facebook: теруправление ГБР в Киеве
Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы/Фото: Facebook: теруправление ГБР в Киеве

Действия правоохранителей

Патрульного подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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