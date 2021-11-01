Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП (фото, видео)

В Киевской области, где недавно в ДТП серьезно пострадала маленькая девочка, полицейский батальона патрульной полиции Белой Церкви Киевской области в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию.
Об этом сообщает пресс-служба теруправления ГБР в Киеве.
Детали инцидента
28 октября правоохранитель завозил домой своего товарища, с которым они вместе отдыхали. Патрульный превысил скорость и не справился с управлением и врезался в бетонный столб.
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Умер молодой парень
В результате аварии, 19 летний пассажир правоохранителя получил серьезные травмы и был госпитализирован.в Белоцерковскую городскую больницу. На следующий день парень умер.
Действия правоохранителей
Патрульного подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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