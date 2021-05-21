Дело на 119 млн гривен. Прокуратура провела обыск в здании КП "Дирекция"

На улице Лукьяновской подрядчики должны были провести строительные работы, но не выполнили их в полном объеме

Прокуратура провела обыск в помещении КП «Дирекция». Фото: Цензор

Прокуратура провела обыск в помещении КП "Дирекция" по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция". Открыто уголовное производство из-за хищения государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Telegram.

Обыски прошли в служебных помещениях КП "Дирекция" по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительных работ.

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"Должностные лица, злоупотребляя служебным положением, вступив в сговор с представителями ряда субъектов хозяйственной деятельности, действуя вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды, обеспечивают последним победу в публичных закупках, реализация которых возложена на вышеуказанное коммунальное предприятие", – говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура Киева Реклама

Заключен ряд договоров подряда по проведению строительных работ, в частности по строительству комплекса инженерно-технических противооползневых сооружений, дренажных систем для укрепления склона по улице Лукьяновской, 46, в Киеве.

Так, строительные работы не выполнены в полном объеме, однако, должностными лицами безосновательно перечислены средства на счета субъекта хозяйствования в сумме более 119 млн гривен, которые в дальнейшем присвоены субъектом хозяйствования через предприятия с признаками фиктивности.

Напомним, на днях Кличко обвинил Банковую в том, что та кошмарит местную власть. Обыски прошли на многих коммунальных предприятиях КГГА, мэр считает это давлением.

Ранее мы писали, что в "Киевзеленстрое" прошли обыски. Это уже не первые обыски в организации – предыдущий раз коммунальное предприятие обыскивали в 2017 году.