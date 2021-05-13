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"Такого не было даже во времена Януковича!": Кличко обвинил Банковую в том, что "кошмарит" местную власть

13 мая, 12:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За последние два дня обыски прошли во многих коммунальных предприятиях КГГА, мэр считает это давлением

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что серия обысков на столичных коммунальных предприятиях и дома у их руководителей является давлением на местные власти.

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Об этом говорится на сайте КГГА.

"В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича!", - считает Кличко.

По его словам, обыски связаны с тем, что Киев сейчас изучает вопрос о введении исполкомов, когда управление городом не зависит от Банковой. Кличко считает, что такие действия в отношении городских властей не останутся без внимания международных партнеров.

"А тем, кто хочет меня, так сказать, "потренировать", скажу: я тренировался еще, когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме!" – говорит глава Киева.

Что произошло?

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За последние два дня обыски прошли на таких предприятиях:

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  • "Киевзеленстрой";
  • КП "Спецжилфонд";
  • "Киевавтодор";
  • "Киевский институт земельных отношений";
  • "Киевгорсвет".

А также – в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, дома у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии "УДАР".

Результаты обысков в Департаменте соцполитики КГГА:

  • семь человек подозревают в завладении бюджетными средствами в сумме 13,5 млн грн;
  • в течение 2017-2019 годов служебные лица Департамента соцполитики КГГА, вступив в сговор с должностными лицами предприятия, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам – более чем 106%.
  • правоохранители провели ряд обысков в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента КГГА.
  • сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 11 мая обыски проводили в служебных и в офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстроя".

Также мы писали, как правоохранители пришли с обысками на ВДНХ.

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