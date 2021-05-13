"Такого не было даже во времена Януковича!": Кличко обвинил Банковую в том, что "кошмарит" местную власть

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что серия обысков на столичных коммунальных предприятиях и дома у их руководителей является давлением на местные власти.
Об этом говорится на сайте КГГА.
"В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича!", - считает Кличко.
По его словам, обыски связаны с тем, что Киев сейчас изучает вопрос о введении исполкомов, когда управление городом не зависит от Банковой. Кличко считает, что такие действия в отношении городских властей не останутся без внимания международных партнеров.
"А тем, кто хочет меня, так сказать, "потренировать", скажу: я тренировался еще, когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме!" – говорит глава Киева.
Что произошло?
За последние два дня обыски прошли на таких предприятиях:
- "Киевзеленстрой";
- КП "Спецжилфонд";
- "Киевавтодор";
- "Киевский институт земельных отношений";
- "Киевгорсвет".
А также – в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, дома у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии "УДАР".
Результаты обысков в Департаменте соцполитики КГГА:
- семь человек подозревают в завладении бюджетными средствами в сумме 13,5 млн грн;
- в течение 2017-2019 годов служебные лица Департамента соцполитики КГГА, вступив в сговор с должностными лицами предприятия, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам – более чем 106%.
- правоохранители провели ряд обысков в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента КГГА.
- сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, 11 мая обыски проводили в служебных и в офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстроя".
Также мы писали, как правоохранители пришли с обысками на ВДНХ.