Для каждого украинца в мире – свой особенный. Как поздравляют Киев с днем рождения (видео)

В День Киева украинцы делились своими воспоминаниями о столице, писали пожелания и публиковали видео

Сегодня, 30 мая, в Киеве отмечают день города. По этому поводу украинцы пишут в Сети свои истории о столице и пожелания.

"Сегодня" собрали поздравления известных людей и служб.

Одним из первых столицу поздравил мэр Виталий Кличко. В видеопоздравлении он показал город, который просыпается: людей, занимающихся спортом, дорожную технику, что начинает работать.

"Проснуться в городе, который любишь! Открывать его для себя снова и снова! Заботиться о его красоте и комфорте. Учиться и работать. Влюбляться и отдыхать. Ежедневно творить здесь свою историю! Твой Киев – твоя история!" - говорит в ролике Виталий Кличко.

Также свои поздравления опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев – особенный город и нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое.

"Люблю тебя, старик!", - написал он.

В МВД Украины в День Киева разместили видео с красивыми локациями в городе и своим сервисным центром.

"Первые поцелуи и любовь, музыкальные площадки, победы, изломы истории, свадьба, рождение детей, сногсшибательные карьеры. Можно перечислять бесконечно. Но все равно это будешь – ты! Большой город, который слышит мечты каждой маленькой личности", – написали в пресс-службе.

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих воспоминаниях о Киеве. Как он познакомился с женой Мариной и ночью гулял по улицам города

"Не могу не вспомнить романтическое место для нашей семьи – Владимирскую горку. Ночь, когда Марина провожала меня в армию. Плакала. И обещала дождаться. Что и сделала. Киев для нас, как и для каждого украинца в мире – свой особенный", - написал Порошенко.

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Также с 1539-летием украинской столицы поздравили и представители других стан и городов: Дании, Армении, Софии, Братиславы, Любляны, Тираны, Бишкека.

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман пожелал жителям столицы жить в благополучии и безопасности.

Депутат Ирина Геращенко также опубликовала свои поздравления.

"Большей чистоты улиц и набережных, большего уважения киевлян и гостей к тебе. Любовь – это забота. С Днем тебя, Киев!", – написала она в соцсети.

Скриншот из соцсети

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков отметил, что Киев – это "город с многовековой историей, особой архитектурой и атмосферой. Город, который меняется и постоянно развивается. Город, который не похож ни на один другой в мире".

Скриншот из соцсетей

Как известно, в последнее воскресенье мая украинская столица отмечает день рождения. Мы писали, куда можно пойти в этот день.

Кроме того, сегодня из-за празднования в городе перекроют некоторые улицы, так что общественный транспорт изменит свои маршруты.