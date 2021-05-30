"Люблю тебя, старик!". Зеленский поздравил Киев с днем рождения

Президент заявил, что если бы Киев был человеком, то хотел бы его обнять и лично поздравить

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил столицу с днем рождения. Глава страны отметил, что это особенный город.

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Об этом Зеленский написал в Telegram.

Президент заявил, что нет такого человека, который бы не нашел в Киеве что-то свое. А если бы город был человеком, Зеленский хотел бы его обнять.

"Уютные и полны историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов – завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!" С днем рождения, Киев!", – написал глава страны.

Как известно, в последнее воскресенье мая украинская столица отмечает день рождения. Мы писали, куда можно пойти в этот день.

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Кроме того, сегодня из-за празднования в городе перекроют некоторые улицы, так что общественный транспорт изменит свои маршруты.