До -5! Какая погода будет завтра в Киеве – прогноз (карта)

Погода в Киеве на 17 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 17 ноября, в Киеве будет холодная и влажная погода. Город накроет туман.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В Киеве в среду будет достаточно холодно. Днем столбики термометров поднимутся максимум до 3 градусов выше нуля. Осадков в столице быть не должно. Также будет туман.

Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов.

Погода в Украине на 17 ноября. Фото: Наталии Диденко

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градусов. В связи с похолоданием прогнозируют и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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