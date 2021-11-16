До 5! Яка погода буде завтра у Києві – прогноз (карта)

Погода в Києві на 17 листопада / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 17 листопада, у Києві буде холодна та волога погода. Місто накриє туман.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
У Києві у середу буде досить холодно. Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимум до 3 градусів вище нуля. Опадів у столиці не повинно бути. Також буде туман.
Вночі температура повітря опуститься до -5 градусів.
Погода в Україні на 17 листопада. Фото: Наталії Діденко
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. Із цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1-3 градусів. У зв'язку із похолоданням прогнозують і перший сніг.
Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.
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